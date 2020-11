Aantal deelnemers aan Olympische Spelen blijft gelijk

Het aantal deelnemers aan de Olympische Spelen van Tokio blijft gelijk. Olympisch bestuurder John Coates heeft gezegd dat de coronamaatregelen niet zullen leiden tot minder atleten. Het evenement in de Japanse hoofdstad werd vanwege de pandemie de afgelopen zomer met een jaar uitgesteld.

“De precieze maatregelen in de strijd tegen het virus zullen de komende maanden duidelijk worden”, vervolgde Coates. “Maar we zijn er zeker van de Spelen op een zeer veilige manier te kunnen organiseren. We zien het evenement als een soort van licht aan het einde van de tunnel, in deze voor de complete mensheid zeer moeilijke tijden.”

Coates, voorzitter van de coördinatiecommissie van het Internationaal Olympisch Comité, bracht voor het eerst sinds februari van dit jaar een bezoek aan Tokio.