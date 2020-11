Amerikaanse basketbalcompetitie NBA uiterlijk 22 juli afgelopen

Het nieuwe seizoen in de NBA moet volgend jaar uiterlijk op 22 juli afgelopen zijn. Dat blijkt uit het speelplan van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Een dag later beginnen de Olympische Spelen in Tokio, waar dus de meeste profs gewoon aan deel kunnen nemen.

De competitie telt slechts 72 wedstrijden. Ploegen spelen ook tegen teams van de andere conferentie om het aantal verre uitwedstrijden zoveel mogelijk te beperken vanwege het coronavirus. De nummers 7 tot en met 10 van iedere conferentie bepalen in onderlinge duels wie er aan de play-offs mogen deelnemen.

De NBA gaat al op dinsdag 22 december van start. Het afgelopen seizoen werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in een bubbel in Disney World in Orlando.

Los Angeles Lakers won de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.