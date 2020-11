Recordaantal toeschouwers bij Australische rugbywedstrijd

Een wedstrijd tussen de rugbyteams van de Australische deelstaten Queensland en New South Wales heeft een recordaantal toeschouwers getrokken sinds de wereldwijde coronapandemie. Woensdagnacht (lokale tijd) zagen bijna 50.000 fans hoe Queensland wist te winnen met 20-14.

Het Lang Park stadion in Brisbane heeft een maximale capaciteit van 52.500 zitplaatsen, en zat dus bijna helemaal vol. De autoriteiten van Queensland hieven vorige week de beperking van de stadioncapaciteit op, die op 75 procent lag. “Er is geen beter rugbystadion dan Lang Park, dank je wel Queensland”, jubelde rugbyer van het winnende Queensland Cameron Munster. “Het publiek is geweldig. Deze is voor jullie.”

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen ligt in Australiƫ sinds september zeer laag. Vooral de noordoostelijke staat Queensland, waarvan Brisbane de hoofdstad is, is al weken zo goed als coronavrij. Na de landelijke lockdown zijn toeschouwers bij de meeste sportevenementen weer welkom. In sommige staten is nog wel sprake van een beperkte stadioncapaciteit.