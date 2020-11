Twijfels over start tennisseizoen in Australië

Of de voor januari geplande tennistoernooien in Australië kunnen doorgaan is onduidelijk. De spelersorganisatie ATP heeft gemeld dat er nog wat ‘uitdagingen’ te overwinnen zijn, aangezien de coronacrisis in het land nog niet voorbij is. Het gaat vooralsnog om de evenementen die gelden als voorbereiding op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar.

Veel spelers hadden een reis naar Australië in december geboekt, maar of dat gezien de huidige restricties mogelijk is valt volgens de ATP nog niet te zeggen. Als de spelers pas in januari arriveren zijn ze vermoedelijk te laat voor de betreffende toernooien, omdat ze eerst twee weken in quarantaine moeten. Volgens de ATP is het nog maar de vraag of ze in die periode kunnen trainen.

“We gaan kijken wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen”, zegt de ATP. De Australian Open start op 18 januari in Melbourne.