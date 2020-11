Vijf handbalsters Oranje in verplichte quarantaine

De vijf Nederlandse handbalinternationals die bij de Duitse club Borussia Dortmund spelen, zijn deze week in verplichte quarantaine gegaan. Hoewel geen van de speelsters positief is getest op het coronavirus, mogen zij de laatste twee clubwedstrijden voordat de voorbereidingsperiode voor het EK ingaat, niet meer spelen. Dat is op last van de stedelijke gezondheidsautoriteiten, meldt de club op de website.

Bij Dortmund staan de internationals Laura van der Heijden, Inger Smits, Merel Freriks, Rinka Duijndam en Kelly Dulfer onder contract. Het vijftal maakt deel uit van de selectie van Oranje voor het komende EK.

Dortmund speelde vorige week twee keer in Hongarije tegen Györ. Na dat tweeluik in de Champions League testten drie speelsters en een staflid van de Hongaarse club positief op het coronavirus. Dortmund liet daarop alle speelsters twee keer testen, kon negatieve uitkomsten overleggen, maar de GGD van Dortmund verordonneerde desondanks dat de hele ploeg tot en met 21 november in thuisisolatie moet.