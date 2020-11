Volleyballers Lycurgus voor Europacup naar Moskou

De volleyballers van het Groningse Lycurgus spelen hun achtste finale in de CEV Cup in Moskou. Mocht de ploeg doorstromen naar de kwartfinales van het Europese bekertoernooi, dan wordt die wedstrijd ook in Moskou afgewerkt.

Als gevolg van de coronapandemie heeft de bond CEV de opzet van het toernooi veranderd. Er wordt in poules van vier op één locatie gespeeld. De achtste en kwartfinales worden op 16 en 17 december gespeeld.

“De kwartfinale halen zou geweldig zijn”, zegt coach Arjan Taaij op de clubsite. “Iedereen wil graag weer spelen. Als dit het lichtpuntje is voor de kerst dan pakken we dat met beide handen aan. We hebben weer iets om voor te trainen en samen naartoe te werken. Het geeft energie. Het is een mooie opzet denk ik gezien de omstandigheden.”

Iedere speler en staflid die afreist naar Rusland moet 72 uur voor vertrek een negatieve coronatest overleggen. Bij aankomst en bij terugkeer worden sneltesten uitgevoerd. Terug in Groningen geldt mogelijk een verplichte quarantaine.

Lycurgus speelt in de achtste finale tegen de winnaar van het nog te spelen duel bij de laatste 32 tussen het Bulgaarse Montana en Arcada Galati uit Roemenië. Dinamo Moskou treft in de andere achtste finale in de thuishal Novi Sad uit Servië.