Wattimena uitgeschakeld in Grand Slam of Darts

Jermaine Wattimena is er niet in geslaagd door te dringen tot de laatste zestien van de Grand Slam of Darts. De 32-jarige prof uit Westervoort verloor van de Australiër Damon Heta en die tweede nederlaag in zijn poule betekende uitschakeling.

Heta won nipt met 5-4 en gaf in de beslissende leg Wattimena nog een kans de wedstrijd te winnen. De Nederlander wist het matchpoint niet te benutten, waarna Heta zijn vierde pijl om de wedstrijd uit te gooien wel raakt mikte.

Michael van Gerwen verzekerde zich dinsdag van een plek in de achtste finales van het toernooi van de profbond PDC, waar voor de winnaar 140.000 euro klaarligt.