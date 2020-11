Zverev verslaat Schwartzman op ATP Finals

Alexander Zverev heeft zijn eerste overwinning geboekt in deze editie van de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissers van dit jaar. De als vijfde geplaatste Duitser won in de Londense O2 Arena in drie sets van de Argentijn Diego Schwartzman: 6-3 4-6 6-3.

Zverev had maandag zijn eerste partij verloren. Hij moest buigen voor de Rus Daniil Medvedev. De Duitser won het toernooi in 2018. Schwartzman leed al zijn tweede nederlaag. Hij ging maandag in zijn eerste partij onderuit tegen de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.

Zverev heeft door zijn zege nog een kans op het bereiken van de halve finales. Hij moet dan vrijdag in zijn derde groepswedstrijd winnen van Djokovic. De Serviër speelt woensdagavond tegen Medvedev.