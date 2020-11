Drievoudig wereldkampioen Roest wil nu ook Nederlandse titel

Patrick Roest aast bij de NK allround komend weekeinde in Thialf op een primeur. De 24-jarige schaatser uit Lekkerkerk veroverde in de afgelopen jaren op grootse wijze drie wereldtitels allround op rij, maar de Nederlandse titel in deze discipline ontbreekt opvallend genoeg nog op zijn erelijst. “Ja, op het WK is het altijd heel goed gegaan, nu moet ik het ook maar eens bij de NK laten zien”, grinnikt de blikvanger van Team Jumbo-Visma.

Roest debuteerde in 2015 met de dertiende plek op de NK allround en behaalde daarna brons en zilver. De afgelopen drie seizoenen ontbrak hij in het deelnemersveld. “Het toernooi past meestal niet zo goed in ons programma”, legt hij uit. “In januari zijn we vaak in voorbereiding op het tweede deel van het seizoen met de wereldkampioenschappen. Nu is dat anders en komt de NK allround in november juist heel goed uit. Ik vind het heel leuk om mee te doen, want voor mij is allrounden het mooiste dat er is.”

Roest beseft dat hij in Heerenveen, waar geen publiek welkom is, de torenhoge favoriet is. “Maar daar wil ik nu niet te veel over zeggen. Hoe spannend het gaat worden, zal vooral afhangen van de 500 meter. Als ik dan meteen een gat kan slaan met mijn concurrenten, zou dat voor de rest van het toernooi mooi uitkomen.”

Bij NK afstanden bijna drie weken geleden in Thialf pakte Roest goud op de 5000 meter en zilver op de 1500 en 10.000 meter. Die laatste afstand verliep voor hem niet naar wens. Na de doorkomst op 8000 meter sloeg de verzuring in zijn bovenbenen hard toe. Met een van pijn vertrokken gezicht reed hij op karakter door en met een fraaie slotronde van 29,9 seconden wist de boerenzoon alsnog het podium te halen.

“Natuurlijk heb ik met mijn coach Jac Orie meteen besproken wat er precies misging in die race”, blikt Roest terug. “Er waren wat technische dingetjes die op de 10 kilometer gewoon beter moeten. Zeker die afstand wil ik zondag bij de NK allround nu wel goed uitvoeren. Ik wil weer het beste van mezelf laten zien en indien nodig zal ik weer diep gaan. Want elke titel is mooi en in deze coronatijden heeft een Nederlandse titel ook nog wat meer waarde dan anders.”