Dubbelspecialist Koolhof vormt in 2021 koppel met Kubot

Dubbelspecialist Wesley Koolhof vormt vanaf volgend jaar een duo met de Poolse tennisser Lukasz Kubot. De 38-jarige Kubot is de nummer 7 van de wereld. Koolhof vormt dit seizoen, dat deze week wordt afgesloten met de ATP Finals in Londen, een koppel met Nikola Mektic uit Kroatië.

“Het enige dat ik er nu, tijdens de ATP Finals, over wil zeggen is dat Mektic mij voor het toernooi heeft medegedeeld dat hij met Mate Pavic gaat spelen. Ondanks dat we al hadden afgesproken om in 2021 te gaan spelen”, aldus Koolhof (31).

Koolhof en Mektic zijn nog actief op de ATP Finals, waar ze zich hebben geplaatst voor de halve finales. Donderdagmiddag verloor het duo uitgerekend van Kubot, die zijn laatste duel speelde aan de zijde van de Braziliaan Marcelo Melo.

Tweevoudig grandslamkampioen Kubot won in 2014 met de Zweed Robert Lindstedt de Australian Open en in 2017 met Melo Wimbledon. Hij stond in 2010 ook 41e in het enkelspel.

Koolhof en Mektic haalden dit jaar de finale van de US Open en op Roland Garros reikten ze tot de laatste vier. Ze kunnen deze week in Londen hun eerste titel veroveren.