Hervormingen om zwangere voetbalsters beter te beschermen

Geen enkele voetbalster mag in haar sportbeoefening ooit nog nadeel ondervinden nadat ze zwanger is geworden. Dat is het streven van de wereldvoetbalbond FIFA, die een reeks van maatregelen nog voor het einde van dit jaar wil invoeren om speelsters tijdens en na hun zwangerschap beter te beschermen.

Voetbalsters die in verwachting zijn, moeten bij hun club minimaal veertien weken met zwangerschapsverlof kunnen gaan. In deze periode dienen de speelsters tenminste twee derde van hun normale salaris te ontvangen. Clubs die voetbalsters ontslaan nadat ze zwanger zijn geworden, kunnen in financieel en sportief opzicht sancties verwachten.

De FIFA wil tevens in de reglementen opnemen dat speelsters na hun bevalling adequate medische en fysieke hulp krijgen om bij hun club op niveau terug te keren. “Al deze hervormingen zijn nodig in een tijd waarin het vrouwenvoetbal zich heel sterk ontwikkelt”, liet FIFA-voorzitter Gianni Infantino weten.