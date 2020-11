Nadal ten koste van titelverdediger Tsitsipas naar laatste vier

Rafael Nadal heeft ten koste van titelverdediger Stefanos Tsitsipas de laatste vier bereikt bij de ATP Finals in Londen. De Spaanse tennisser versloeg de 22-jarige Griek in de afsluitende groepswedstrijd in drie sets: 6-4 4-6 6-2.

De eindstand stond na 2 uur en 5 minuten op het scorebord. Voor Nadal (34) was het zijn zesde overwinning in zijn zevende partij tegen Tsitsipas. Hij speelt in de halve finales tegen de Rus Daniil Medvedev.

Nadal verloor dinsdag in twee sets van Dominic Thiem: 7-6 (7) 7-6 (4). Tsitsipas moest twee dagen eerder ook al zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker: 7-6 (5) 4-6 6-3. Zowel Nadal als Tsitsipas won van de Rus Andrej Roeblev, waardoor het onderlinge duel de beslissing moest brengen wie er met Thiem naar de halve finales zou gaan.

Nadal liet in de eerste set twee breakkansen liggen in de zevende game. In de negende game moest Tsitsipas wel zijn service inleveren waarna Nadal in zijn eigen opslagbeurt zijn eerste setpunt benutte.

Ook de tweede set ging lang gelijk op. In de tiende game liet Nadal een dubbele fout noteren op het tweede setpoint van Tsitsipas waardoor de stand op 1-1 kwam. In de derde set leverden beide spelers meteen hun eerste servicegame in waarna de Griek in zijn eigen beurt opnieuw in de fout ging. Daarna was er voor hem geen redden meer aan.

Nadal doet voor de tiende keer mee aan het eindejaarstoernooi van de ATP. Hij won het evenement nog nooit. In 2010 en 2013 haalde hij de finale.

Tsitsipas won vorig jaar als debutant de ATP Finals dankzij een zege in de eindstrijd tegen Thiem.