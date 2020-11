NOC*NSF is benieuwd wat nieuwe coalitie met advies Sportraad doet

Sportkoepel NOC*NSF zegt benieuwd te zijn welke invloed de adviezen van de Sportraad aan de overheid na de verkiezingen hebben bij het opstellen van het regeerakkoord. Dat verklaart algemeen directeur Gerard Dielessen. De Sportraad zei donderdag dat sport een publieke voorziening moet worden om serieus te kunnen bijdragen aan een ‘vitale en veerkrachtige’ samenleving.

“De Sportraad brengt dit advies zo’n vier maanden voor de verkiezingen van de Tweede Kamer uit”, zegt Dielessen. “De instantie ziet een sterkere stimulerende rol voor de overheid. In de concepten van de verkiezingsprogramma’s zien wij gelukkig al veel aanknopingspunten voor een stevige investering in het sportbeleid in de komende kabinetsperiode, waarbij er oog is om de samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg te realiseren.”

Dielessen verder: “In het advies van de Sportraad is veel aandacht besteed aan het bereikbaar maken van sport voor iedereen. Daar zijn wij blij om. Ook tijdens de coronapandemie wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen en sporten essentieel is voor een weerbare samenleving. Daarvoor is het volgens de Sportraad wel nodig dat er meer aandacht is voor professionalisering en versterking van de branche. Ik ben blij om te lezen dat de Sportraad zich realiseert dat sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen die maatschappelijke taak er niet zomaar even bij doen.”

“Een ding valt direct op. De Sportraad is ervan overtuigd dat sport van grote waarde is voor de samenleving”, zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF. “Sport verbindt, sport maakt mensen weerbaarder en sport geeft plezier. De Sportraad geeft echter ook aan dat als je de sport in de toekomst deze rol meer effectief wil laten spelen, het nodig is om de hele sportbranche duurzaam te versterken. Vanuit het perspectief van de georganiseerde sport spreekt de gedachtegang van verdere versterking mij zeer aan. Het zal al die verenigingen en hun vrijwilligers die wekelijks of zelfs dagelijks de sport in Nederland in deze moeilijke tijd aan de praat houden, goed doen dat zij serieus ondersteund worden.”

Van Zanen-Nieberg zegt het advies nu eerst met aandacht te gaan bestuderen en het met de aangesloten sportbonden en de partners te gaan bespreken.