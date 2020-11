Plet leidt Telstar langs hekkensluiter FC Dordrecht

Telstar heeft in de Keuken Kampioen Divisie op eigen veld met 2-0 gewonnen van hekkensluiter FC Dordrecht. De thuisploeg kwam pas na de rust tot scoren. Aanvaller Glynor Plet bracht beide treffers op zijn naam.

Sebastian Soto miste namens Telstar vooral in de eerste helft enkele goede kopkansen. De Amerikaanse spits debuteerde afgelopen maandag als invaller in de nationale ploeg. Met twee treffers had de 20-jarige huurling van Norwich City een flink aandeel in de Amerikaanse oefenzege tegen Panama (6-2).

Voor trainer Ben Kinds was het zijn tweede nederlaag als interim-coach van FC Dordrecht. Hij nam vorige week de taken over van hoofdcoach Harry van den Ham, die vanwege de slechte resultaten werd ontslagen. Kinds zat nog wel thuis bij zijn eerste wedstrijd als invaller, afgelopen zaterdag tegen De Graafschap (0-2), omdat hij toen nog even in quarantaine zat.

Telstar staat met 19 punten op de achtste plek.