Roeblev klopt al geplaatste Thiem in derde partij ATP Finals

Tennisser Andrej Roeblev heeft zijn derde en laatste partij op de ATP Finals in Londen gewonnen. De Rus, die debuteert op het toernooi voor de beste acht tennissers van het seizoen, versloeg in twee sets de Oostenrijker Dominic Thiem: 6-2 7-5.

Voor Thiem is de nederlaag zonder consequenties. De Oostenrijker was na de overwinningen op Stefanos Tsitsipas en Rafael Nadal al zeker van de halve finales in Londen. Voor Roeblev was het zijn eerste zege. De Rus was al uitgeschakeld voor de laatste vier. Later donderdag strijden Tsitspas en Nadal om het andere ticket voor de halve finale.

Roeblev brak in de eerste set twee keer op de opslagbeurt van Thiem. In de tweede set liep de Rus ook al snel uit naar een voorsprong door een breakpoint te benutten. Zijn tegenstander kwam echter terug tot 5-5. Vervolgens verloor Thiem zijn service opnieuw. Roeblev maakte het vervolgens op eigen service af.