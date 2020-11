Sportraad: Nederland moet wereldkampioen bewegen worden

Om serieus te kunnen bijdragen aan een ‘vitale en veerkrachtige’ samenleving moet sport een publieke voorziening worden. Dat zegt de Nederlandse Sportraad in een donderdag uitgebracht advies aan de regering. Volgens de instantie is door de coronacrisis de noodzaak van sporten en bewegen nog groter geworden. “We zijn Europees kampioen zitten, maar we moeten wereldkampioen bewegen worden”, zegt Michael van Praag, voorzitter van de raad.

“De pandemie van de bewegingsarmoede was al een probleem, maar nu blijkt beweging cruciaal om voldoende weerbaar te blijven”, aldus de voormalig voorzitter van de KNVB en Ajax. Vandaar het dringende advies. “Sport is belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar draagt daarnaast ook bij aan de volksgezondheid en aan het welzijn van de bevolking.”

Volgens NLsportraad is de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig. Daarom moet de overheid sport en bewegen voor iedereen toegankelijk maken. Daarvoor dient de sportbranche te worden versterkt. De raad adviseert de branche om te vormen naar een sport- én beweegbranche met een volwassen arbeidsmarkt.

Van Praag: “Ongeveer de helft van de bevolking sport wekelijks, de andere helft niet of nauwelijks. Juist de mensen die het meest van sport én bewegen kunnen profiteren nemen niet deel. Als de overheid er nu niet voor kiest om te investeren in sport, wordt het verschil tussen die groepen alleen maar groter.”

De NLsportraad adviseert de verantwoordelijkheden en taken van overheden en van de sportbranche vast te leggen in een stelsel met een wettelijke basis. Die zorgt vervolgens voor voldoende sportvoorzieningen en goede kwaliteitseisen, zoals die bijvoorbeeld ook gelden in het onderwijs en de kinderopvang. De sport moet bovendien bereikbaar en betaalbaar worden voor iedereen.

Ook moet worden geïnvesteerd in voldoende sportvoorzieningen en inkomensmaatregelen voor mensen voor wie het beoefenen van een sport niet is weggelegd om financiële redenen. Daarnaast adviseert de NLsportraad de sportbranche om een gezamenlijke branchevisie te maken en om een koepelorganisatie op te richten zodat de branche met één stem spreekt. Ook wordt het geld voor de sport niet meer door NOC*NSF verdeeld, maar door een daartoe op te richten zelfstandig bestuursorgaan.

Als de sportbranche toekomstbestendig is georganiseerd en gefinancierd, is volgens de raad samenwerking met andere beleidsterreinen zoals kinderopvang, onderwijs, bedrijfsleven en zorg eenvoudiger. Sport en bewegen vindt dan niet alleen plaats op het sportveld, maar ook op scholen, kantoren en in zorginstellingen.

Het advies met als titel “De opstelling op het speelveld” is aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten).