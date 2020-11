Tennisser Koolhof verliest laatste groepswedstrijd op ATP Finals

Tennisser Wesley Koolhof is er met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic niet in geslaagd ook zijn derde en laatste groepswedstrijd te winnen op de ATP Finals. Koolhof en Mektic verloren in de Londense O2 Arena met 6-4 6-7 (2) 10-8 van de Pool Lukasz Kubot en Marcelo Melo uit Braziliƫ.

De nederlaag van Koolhof (31) en Mektic, als vijfde geplaatst, blijft zonder grote gevolgen. Ze waren al verzekerd van een plek in de halve finales. Koolhof en Mektic konden met een derde zege in de groep wel extra prijzengeld en punten verdienen. Kubot en Melo, die als achtste geplaatst waren, waren al uitgeschakeld.

Koolhof en Mektic wisten hun eerste twee groepsduels wel te winnen; van Ram/Salisbury en Krawietz/Mies.

De halve finales van de ATP Finals, bedoeld voor de acht beste koppels van het afgelopen seizoen, zijn zaterdag.