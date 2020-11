Timberwolves kiezen favoriet Edwards in draft van NBA

Minnesota Timberwolves heeft in de draft van de NBA gekozen voor de talentvolle Anthony Edwards. De 19-jarige Amerikaan was de nummer 1 op de lijst van aankomende talenten.

Edwards maakte indruk op de University of Georgia, waar hij gemiddeld goed was voor 19 punten per wedstrijd. Hij wordt bij de Timberwolves, die afgelopen seizoen de play-offs niet haalden, ploeggenoot van Karl-Anthony Towns en D’Angelo Russell.

“Ik heb het gevoel dat ik perfect bij die jongens ga passen, omdat Russell af en toe graag van de bal af speelt en ik goed aan de bal kan spelen”, zei Edwards tijdens een virtuele persconferentie. “En Towns is de beste man voor driepunters van de competitie. Dus ik denk dat het daarmee niet fout kan gaan. We hebben veel keuze.”

Golden State Warriors liet de keuze in de NBA draft vallen op de eveneens 19 jaar oude James Wiseman. De draft, dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus, is bedoeld om jonge basketballers zich kandidaat te laten stellen voor een loopbaan in de NBA.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op dinsdag 22 december. De meeste clubs starten hun voorbereiding begin december. Afgelopen seizoen pakte Los Angeles Lakers de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.