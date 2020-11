Van Duijvenbode uitgeschakeld bij Grand Slam of Darts

Voor Dirk van Duijvenbode is er een einde gekomen aan de Grand Slam of Darts in Coventry. De Nederlander was in zijn laatste groepswedstrijd niet opgewassen tegen de Brit Ian White (5-1). Daardoor bleef hij op één overwinning staan in groep E. Van Duijvenbode bleef uitgerekend wereldkampioen Peter Wright in zijn eerste partij de baas (5-4).

Michael van Gerwen verzekerde zich dinsdag al van een plek in de achtste finales van het toernooi van de profbond PDC, waar voor de winnaar 140.000 euro klaarligt. De nummer 1 van de wereld gooit later op de avond in zijn laatste groepswedstrijd tegen de Brit Joe Cullen.

Jermaine Wattimena werd woensdag in Coventry uitgeschakeld.