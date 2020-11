Bondscoach Selinger wil met volleybalsters terug naar wereldtop

Met Avital Selinger als nieuwe bondscoach willen de Nederlandse volleybalsters zich weer zo snel als mogelijk bij de wereldtop scharen. De 61-jarige oud-speler is de opvolger van de Italiaan Giovanni Caprara, die Oranje voor eigen publiek niet naar de later uitgestelde Olympische Spelen van Tokio wist te loodsen.

Selinger heeft zich tot en met het WK van 2022 in eigen land aan Oranje verbonden, met een optie tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hij blijft zijn werkzaamheden als coach van het Nederlandse talenteam voorlopig ook uitoefenen. “Zo weet hij precies wat er in de pijplijn zit”, zei technisch directeur Joop Alberda van de volleybalbond tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

Selinger is voor Alberda de geknipte kandidaat om de nummer 4 van de laatste Olympische Spelen en het WK van 2018 weer terug naar de top te brengen. “Hij spreekt de taal van de speelsters en weet wat het is om internationaal succes te hebben”, zei hij over de coach die de Nederlandse vrouwenploeg van 2005 tot 2011 ook al onder zijn hoede had.

Met Selinger op de bank komen de volleybalvrouwen in mei in actie tijdens de Nations League. “We zullen dan toplanden op oorlogssterkte treffen met de Spelen in Tokio op komst”, voorspelde hij. Volgend jaar staat het EK in Servië, Bulgarije, Roemenië en Kroatië op het programma. “Maar het grote doel is het WK van 2022 in eigen land”, aldus Selinger. “Met een finale in het Gelredome waar 30.000 toeschouwers in kunnen. Als dat geen inspiratiebron is, dan weet ik het ook niet meer.”

Selinger weet niet of hij ooit weer een beroep kan doen op Lonneke Sloetjes en Celeste Plak, die een sabbatical hebben opgenomen na de gemiste kwalificatie van de Spelen. “Maar het lijkt me duidelijk dat ik dergelijke topspeelsters er graag bij heb”, zei de coach die Oranje ook moet verjongen. “Maar dat mag niet ten koste gaan van resultaten. We moeten snel weer richting de wereldtop. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Technisch directeur Alberda is trots dat Nederland de organisatie van het WK van 2022 heeft gekregen. “Dat is met het WK voetbal toch wel het grootste evenement voor sportende vrouwen”, zei hij. “We willen tijdens het WK het volleybal breder in de samenleving zetten en ook aandacht besteden aan hoe goed het is om te bewegen. We hebben in 2015 al het WK beachvolleybal naar Nederland gehaald. Misschien kunnen we in 2026 met Polen wel het WK van de mannen gaan organiseren. Daarnaast doen we veel met King of the Court. Misschien wordt dat wel een demonstratiesport op de Spelen van 2024.”