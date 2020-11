Frisse Nadal hoopt dat het nu raak is op ATP Finals

Rafael Nadal heeft in zijn loopbaan alle grote prijzen, van de grand slams tot aan olympisch goud in enkel- en dubbelspel, al eens gewonnen. Dit jaar hoopt de 34-jarige Spanjaard, de nummer 2 van de wereld, eindelijk de ATP Finals aan zijn indrukwekkende palmares te kunnen toevoegen.

“Het is altijd moeilijk om het hier aan het einde van het seizoen elke dag tegen de beste spelers ter wereld op te nemen”, aldus Nadal. “Vaak arriveer je hier wat vermoeid, maar dit jaar is het een beetje anders.”

Het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissers vormt normaliter de afsluiting van een lang en slopend seizoen. Half november was Nadal vaak al toe aan rust en mede daarom zijn de ATP Finals en de Spanjaard nog geen gelukkig huwelijk gebleken. Het coronavirus verkortte het seizoen drastisch en over de fysieke gesteldheid van Nadal, die zich uit vrees voor het coronavirus afmeldde voor de US Open, is het dit seizoen amper gegaan.

Sinds 2015 overleefde Nadal geen enkele keer de poulefase; in 2017 (teruggetrokken na nederlaag tegen David Goffin) en 2019 bleef hij steken in de groepsfase, in 2016 en 2018 deed hij niet mee. “Ik heb weer twee wedstrijden gewonnen, net als vorig jaar”, zei Nadal na zijn zege op Stefanos Tsitsipas. “Vorig jaar had ik alleen een beetje pech dat ik niet in de halve finales stond.”

Bij de laatste vier neemt Nadal het zaterdag op tegen Daniil Medvedev, die eerder in het toernooi Novak Djokovic met 6-3 6-3 versloeg. “Hij speelde vorig jaar ook geweldig”, zei Nadal over zijn tegenstander tijdens de US Open-finale van 2019.

“Ik denk dat hij vorig jaar aan het einde van het seizoen mentaal erg moe was, maar ik denk dat dit jaar een ander verhaal is. Hij heeft veel vertrouwen. Ik weet dat ik op 100 procent moet spelen om kans te maken en dat is wat ik ga proberen.”

Nadal won in zijn loopbaan al 20 grand slams. Hij wist zich dit jaar al voor de zestiende keer te kwalificeren voor de ATP Finals, een record.