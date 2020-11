Medvedev wint ook laatste groepswedstrijd van Schwartzman

Tennisser Daniil Medvedev heeft ook zijn derde groepswedstrijd bij de ATP Finals in Londen gewonnen. De Rus, die na de zeges op de Duitser Alexander Zverev en Novak Djokovic uit Servië al zeker was van een plaats in de halve finales, versloeg de Argentijn Diego Schwartzman in twee sets: 6-3 6-3.

De Rus brak al op 1-1 de opslag van Schwartzman en deed dat bij 5-3 nog een keer om de eerste set te pakken. In de tweede set liep Medvedev met een break uit naar een 3-1-voorsprong. Die marge gaf de 24-jarige Rus niet meer weg. Op 5-3 serveerde hij voor de wedstrijd en maakte het meteen op zijn eerste matchpoint af.

Medvedev speelt zaterdag in de halve finales tegen de Spanjaard Rafael Nadal. Schwartzman verloor alle drie zijn groepswedstrijden en is uitgeschakeld.