Selinger keert terug als bondscoach van volleybalsters

Avital Selinger gaat weer als bondscoach van de Nederlandse volleybalsters aan de slag. Hij is de opvolger van de Italiaan Giovanni Caprara, die Oranje begin dit jaar voor eigen publiek niet naar de later uitgestelde Olympische Spelen van Tokio wist te loodsen.

De 61-jarige Selinger had de Nederlandse volleybalsters ook al van 2005 tot 2011 onder zijn hoede, met een tweede plaats op het EK van 2009 en winst van de Grand Prix in 2007 als hoogtepunten. De oud-volleyballer was het afgelopen jaar verantwoordelijk voor het Nederlandse talententeam.

Selinger heeft een aantal van die talenten al nodig op het WK van 2022 in eigen land en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Hij zal de nationale ploeg moeten verjongen, na de gemiste kans op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio. Zo kozen sterspeelster Lonneke Sloetjes en Celeste Plak na het teleurstellend verlopen olympisch kwalificatietoernooi voor een sabbatical. Het is nog maar de vraag of zij terugkeren.