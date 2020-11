In navolging van Sven Kramer heeft ook Ireen Wüst zich afgemeld voor de NK allround, komend weekend in Heerenveen. De viervoudig kampioene heeft last van een blaasontsteking, aldus haar ploeg Reggeborgh.

“Ik baal hier heel erg van, want ik had graag willen starten. Maar de medische staf vond dit niet verantwoord en in goed overleg is besloten niet deel te nemen”, zei de regerend wereldkampioen allround.

Wüst (34) won de Nederlandse allroundtitel vier keer: in 2007, 2008, 2009 en 2015.