Handballer Steins naar Franse topclub Paris Saint-Germain

Handballer Luc Steins heeft een toptransfer gemaakt in de Franse competitie. De 25-jarige Limburger, international van Oranje, gaat op huurbasis van Toulouse naar Paris Saint-Germain. De Franse kampioen van de afgelopen zes seizoenen had een vervanger nodig voor de geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic en kwam in de zoektocht uit bij Steins. De Limburger maakt het seizoen af in Parijs.

“Deze club is een droom voor iedere handballer”, zegt Steins. “Hoewel ik me zeer verbonden voel aan Toulouse, was het heel moeilijk om deze ongelooflijke kans af te slaan. Ik ben trots dat ik bij zo’n prestigieuze club ga spelen en ben uitgekozen om een team te versterken dat al zoveel kwaliteit en talent heeft.”

De spelmaker van Oranje doet met PSG aan het einde van dit jaar mee aan de Final Four van de Champions League. De Franse grootmacht won het belangrijkste Europese toernooi voor clubs nog nooit.