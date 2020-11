Judoka’s Van ’t End en Spijkers naar kwartfinales EK

De Nederlandse judoka’s Noël van ’t End en Jur Spijkers hebben de kwartfinales bereikt bij de Europese kampioenschappen in Praag. Van ’t End was dat als wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram aan zijn stand verplicht. EK-debutant Spijkers verraste bij de zwaargewichten.

Van ’t End had een bye in de eerste ronde en was bij zijn eerste optreden te sterk voor de Tsjech Jiri Petr.

Spijkers vervangt in Praag Henk Grol die vanwege een coronabesmetting niet kon deelnemen aan de Europese titelstrijd. In de eerste ronde was de Tilburger te sterk voor Marius Fizel uit Slowakije. Daarna bereikte hij ten koste van de Oekraïner Jakiv Chammo de laatste acht.