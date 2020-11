Portugese motorcoureur Oliveira pakt poleposition in eigen land

De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft poleposition veroverd voor de laatste race van dit seizoen in de MotoGP. Oliveira deed dat in eigen land op het circuit van Portimão, waar onlangs de Formule 1 al voorbij kwam. Met 1.38,892 zette de KTM-coureur in de kwalificatie de beste tijd neer op het Autódromo Internacional do Algarve.

De verschillen waren bijzonder klein. De Italiaan Franco Morbidelli (Yamaha) moest op 0,044 seconde van Oliveira genoegen nemen met de tweede startplaats, de Australiër Jack Miller (Ducati) eindigde op 0,146 seconde als derde in de kwalificatie.

De Spanjaard Joan Mir, die vorige week in Valencia de wereldtitel veroverde, wist zich niet eens te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie. De Suzuki-coureur begint zijn eerste race als wereldkampioen vanaf de twintigste startplek.

Het seizoen in de MotoGP bestaat als gevolg van de coronacrisis uit slechts veertien GP’s. Oliveira werd zaterdag al de zevende coureur die dit jaar die poleposition wist te veroveren. De koningsklasse telde dit jaar ook al negen verschillende racewinnaars. Oliveira zegevierde in augustus op de Red Bull Ring in Oostenrijk.