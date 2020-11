Schaatser Roest neemt optie op eerste Nederlandse titel allround

Patrick Roest heeft een stevige optie genomen op zijn eerste Nederlandse titel allround. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma schreef in het vrijwel verlaten Thialf ook de 5000 meter op zijn naam. Dat deed de Europese en Nederlandse kampioen op deze afstand echter met minder machtsvertoon dan vooraf was gedacht.

Roest finishte na een moeizame race in een tijd van 6.15,31 minuten. Daarmee was hij iets sneller dan Marwin Talsma, die met een persoonlijk record van 6.16,04 de tweede tijd reed. Marcel Bosker belandde met 6.17,41 op de derde plek op de 5000 meter.

In de rangschikking na twee afstanden staat Roest er prima voor. Hij verdedigt zondag op de 1500 meter een marge van 2,28 seconden op zijn ploeggenoot Bosker. Titelhouder Jan Blokhuijsen, die op de 5000 meter als vijfde eindigde (6.21,89), staat als nummer 3 op 3,45 van de klassementsleider.

Roest won eerder op zaterdag de 500 meter in een tijd van 36,47. Daarmee was hij ook al niet helemaal tevreden. De veelzijdige schaatser uit Lekkerkerk mikte vooraf op een tijd van 36,0, maar door een aantal kleine foutjes, waaronder een te voorzichtig gereden laatste bocht, hield hij minder marge op zijn concurrenten over dan hij hoopte.

Op de 5000 meter liet Roest zich even verrassen door een bliksemstart van Blokhuijsen. De drievoudige wereldkampioen allround had zijn overmoedige tegenstander echter snel weer te pakken, maar kon daarna niet doorzetten naar een sterke tijd. Bij de NK afstanden zegevierde Roest drie weken geleden nog in een tijd van 6.10,16.

“Ik win gelukkig nog wel op de 5000 meter, maar daar is alles mee gezegd”, gaf Roest bij de NOS toe. “Ik kwam er niet lekker in en was ook verrast door de snelle start van Blokhuijsen, waardoor ik moest aanzetten in de bochten om bij hem voorlangs te kunnen komen. Maar technisch ging het gewoon niet goed. Het was een beetje wankel allemaal. Het lukte me ook niet om tijdens de rit aanpassingen te doen. Het was vooral een kwestie van vechten. Het was genoeg, maar ik ben er zeker niet tevreden mee. Toch sta ik er in het klassement nog wel goed voor.”