Tennissers Koolhof en Mektic naar dubbelfinale ATP Finals

Tennisser Wesley Koolhof heeft samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de finale bereikt van de ATP Finals. Het als vijfde geplaatste duo won in Londen de partij tegen de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos in twee sets: 6-3 6-4.

De tegenstander in de finale komt uit de halve finale tussen de Oostenrijker Jürgen Melzer en de Fransman Edouard Roger-Vasselin en de Amerikaans/Britse combinatie Rajeev Ram en Joe Salisbury.

Koolhof en Mektic haalden dit jaar de finale van de US Open en op Roland Garros reikten ze tot de laatste vier. Ze kunnen deze week in Londen hun eerste titel veroveren.

“We bereiken dit daar bijna al onze doelen”, zei Koolhof na de partij die 1 uur en 13 minuten had geduurd. “Het eerste doel was dit eindtoernooi halen, dan onze eerste grandslamfinale bereiken. Vervolgens wilden we hier de groep winnen en nu staan we in de finale. Het is een droomweek. Nog eentje en we zijn klaar om een feestje te bouwen.”

Koolhof en Mektic kwamen naar Londen met slechts één zege op zak uit de laatste vier partijen. “We speelden goed vandaag”, vond ook Mektic. “Vanaf het begin waren we gefocust. We maakten amper fouten en gaven niets weg.”

Mektic verraste zijn dubbelpartner kort voor het toernooi in Londen met de mededeling dat hij volgend jaar gaat dubbelen met zijn landgenoot Mate Pavic. Koolhof (31) gaat nu verder met de Pool Lukasz Kubot.