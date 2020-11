Van Gerwen door naar kwartfinales Grand Slam of Darts

Darter Michael van Gerwen is doorgestoten naar de kwartfinales van de Grand Slam of Darts in Coventry. De nummer 1 van de wereld versloeg de Schot Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, overtuigend met 10-2. In de kwartfinale wacht zondagavond de Australiër Simon Whitlock.

“Het zag er uit als een makkelijke overwinning en het voelde ook als een makkelijke overwinning”, aldus ‘Mighty Mike’. “Als je Gary Anderson vroeg onder druk kan zetten, maak je het hem heel moeilijk.”

De Brabander, die al zijn groepsduels won, is drievoudig kampioen van het toernooi van de profbond PDC (2015, 2016 en 2017). Voor de winnaar van het toernooi, dat dinsdag eindigt, ligt een cheque klaar van bijna 140.000 euro. “Mijn finishes waren goed vandaag”, vervolgde Van Gerwen. “Mijn vorm wordt beter en dat is het belangrijkste voor mij.”

Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena werden eerder al uitgeschakeld op de Grand Slam in Coventry.