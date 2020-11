Zwemmer Dressel verbetert twee wereldrecords in uur tijd

De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft op de eerste finaledag van de International Swimming League (ISL) in Boedapest twee wereldrecords op de kortebaan verbeterd. In amper een uur tijd zette de 24-jarige Dressel recordtijden neer op de 100 meter vlinderslag en de 50 meter vrije slag.

De Amerikaan verbeterde met 47,78 seconden eerst het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos uit 2016 (48,08). De onttroonde Le Clos lag vlak naast Dressel in het water en tikte als tweede aan in 48,45. Even later scherpte de Amerikaan zijn eigen wereldrecord op de 50 vrij aan, van 20,24 naar 20,16.

Dressel, die als estafettezwemmer twee olympische titels pakte bij de Spelen van Rio 2016 en ook al dertien wereldtitels op de lange baan veroverde, had aan het begin van deze week al het wereldrecord op de 100 wissel op zijn naam gezet. Hij dook als eerste zwemmer ooit onder de 50 seconden op deze afstand: 49,88.