Golfster Van Dam uitgenodigd voor US Open

Golfster Anne van Dam mag volgende maand meedoen aan de 75e editie van de US Open voor vrouwen. Van Dam kreeg van de organisatie van de major een uitnodiging op basis van haar plek op de wereldranglijst. De US Open zou in juni worden gespeeld, maar werd als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar het einde van het jaar.

De golfsters strijden van 10 tot en met 13 december in Houston om de titel. Van Dam plaatste op Instagram een foto van een doos met daarin de officiĆ«le uitnodiging voor de US Open. “Een geweldige verrassing”, schreef ze er bij.

De 25-jarige Arnhemse speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabiƫ. Ze eindigde als vierde en als tweede. Van Dam, die van sportkoepel NOC*NSF individuele ondersteuning krijgt, gaat haar seizoen nu verlengen in Houston.