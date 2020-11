Koolhof vierde Nederlander die officieuze wereldtitel pakt

Wesley Koolhof is de vierde Nederlander in de historie die erin is geslaagd de titel te veroveren op de ATP Finals, het officieuze WK voor tennissers. Alleen Paul Haarhuis, Jacco Eltingh en Jean-Julien Rojer wonnen het eindejaarstoernooi ook. Alle vier de spelers deden dat in het dubbelspel.

Haarhuis en Eltingh waren in 1993 de eerste Nederlanders die het afsluitende toernooi wisten te winnen. Dat deden ze 27 jaar geleden door in Johannesburg in de finale Todd Woodbridge en Mark Woodforde, beter bekend als ‘The Woodies’, te verslaan: 7-6 (4) 7-6 (5) 6-4.

Vijf jaar later wonnen Haarhuis en Eltingh het toernooi, dat toen nog de titel ATP Tour World Championships droeg, opnieuw. Mark Knowles en Daniel Nestor werden in het Amerikaanse Hartford verslagen: 6-4 6-2 7-5.

In 2015 was Jean-Julien Rojer de laatste Nederlandse winnaar van het evenement voor de tenniselite. Samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau was Rojer, ook in Londen, te sterk voor Rohan Bopanna en Florin Mergea: 6-4 6-3.

In het enkelspel slaagde Tom Okker er in 1973 in Boston in de finale te halen. Daarin was Ilie Nastase hem de baas.