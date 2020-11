KTM-coureur Oliveira wint slotrace MotoGP in Portugal

De Portugese motorcoureur Miguel Oliveira heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De KTM-coureur had een dag eerder de poleposition veroverd op het circuit van Portimão en hield de leidende positie in de race vast. De Australiër Jack Miller werd op de Ducati tweede voor de Italiaan Franco Morbidelli op zijn Yamaha en bezorgde Ducati daarmee voor het eerst sinds 2007 de constructeurstitel.

Voor Oliveira is het de tweede GP-zege van het seizoen. De Portugees won eerder de Grote Prijs van Stiermarken in Oostenrijk en was nu ook de beste op zijn thuiscircuit. Morbidelli verzekerde zich met de derde plaats van plek 2 in het wereldkampioenschap. Alex Rins, die slechts als vijftiende eindigde, is derde in het WK.

De Spanjaard Joan Mir, die vorige week in Valencia de wereldtitel veroverde, begon de race pas vanaf de twintigste startplek. De Suzuki-coureur moest halverwege opgeven door problemen met zijn motor.

Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi sloot zijn laatste race voor het fabrieksteam van Yamaha af met de twaalfde plaats. Andrea Dovizioso, die volgend seizoen niet zal rijden in de MotoGP, sloot zijn voorlopig laatste race af als zesde.