Leidster Ter Mors trekt zich bij NK allround terug voor 5000 m

Klassementsleidster Jorien ter Mors heeft zich bij de NK allround teruggetrokken voor de afsluitende 5000 meter. Dat deed de drievoudig olympisch kampioene kort nadat ze op de 1500 meter verrassend als tweede was geëindigd achter Antoinette de Jong. De kopvrouw van Team IKO had op de schaatsmijl juist haar koppositie in de algemene rangschikking flink willen verstevigen.

Door haar nipte nederlaag, met een verschil van 0,02 seconde, hield Ter Mors in het klassement een marge op De Jong van nog geen 3 seconden over. Dat vond ze te weinig om op de 5000 meter van start te gaan. Voor de specialiste op de 1000 en 1500 meter is de langste afstand in het vrouwenschaatsen vrijwel onbekend terrein. Ze reed er in haar succesvolle carrière slechts één, in 2013, toen ze haar enige titel op deze vierkamp veroverde.