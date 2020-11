Medvedev houdt Nadal uit eindstrijd ATP Finals

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Rafael Nadal geplaatst voor de eindstrijd van de ATP Finals. De 24-jarige Medvedev, nummer 4 van de wereld, versloeg de 10 jaar oudere Spanjaard in de halve finales van het eindejaarstoernooi in drie sets: 3-6 7-6 (4) 6-3. De Rus strijdt zondag met Dominic Thiem om de titel in Londen. De Oostenrijker versloeg met Novak Djokovic de nummer 1 van de wereld in een spannende partij.

Nadal blijft zo met een lege plek op zijn erelijst zitten. De nummer 2 van de wereld won vrijwel alles wat er te winnen valt op de tennisbaan, maar de ATP Finals nog nooit. Twee keer verloor Nadal de finale van het slottoernooi voor de acht beste tennissers van het jaar.

Medvedev is deze week nog altijd ongeslagen in Londen. De Rus versloeg Alexander Zverev, Novak Djokovic en Diego Schwartzman in de groep en rekende op het Engelse hardcourt ook af met Nadal.