Schaatsster De Jong prolongeert Nederlandse allroundtitel

Antoinette de Jong heeft in Heerenveen voor de derde keer de Nederlandse allroundtitel veroverd. De Friese schaatsster liet zich op de afsluitende 5000 meter niet meer verrassen. In de laatste rit tegen haar naaste belager Melissa Wijfje stelde de 25-jarige rijdster van Team Jumbo-Visma met een solide rit de eindzege in het klassement veilig.

De Jong reed met 7.06,57 de derde tijd. Dat was ruim voldoende voor titelprolongatie. Het zilver was voor Wijfje, die op de 5000 meter de vierde tijd neerzette (7.09,85). Vorig seizoen eindigde ze achter De Jong eveneens als tweede. Het brons op dit NK ging naar Reina Anema, die op de 5000 meter de beste tijd reed (7.03,35).

Jorien ter Mors leidde na drie afstanden, maar besloot niet meer van start te gaan op de 5000 meter.

De Jong pakte eerder de Nederlandse titel op deze vierkamp in 2016 en in de vorige winter. Ze reed in het lege Thialf een stabiel kampioenschap. Haar verrassende zege zondag op de 1500 meter, met een minieme voorsprong van 0,02 seconde op Nederlands kampioene Ter Mors, gaf de doorslag. Op die afstand had de klassementsleidster haar koppositie flink willen versterken, maar De Jong stond dat niet toe.

Ter Mors hield een voorsprong van minder dan 3 seconden op haar rivale over op de afsluitende 5000 meter. Dat vond de drievoudig olympisch kampioene te weinig om een uiterste krachtsinspanning te moeten leveren om haar tweede nationale allroundtitel, na 2013, wellicht nog binnen te halen. “Dit was een goed trainingsweekeinde voor mij”, merkte Ter Mors na haar min of meer ingecalculeerde afmelding nuchter op. Als specialiste op de 1000 en 1500 meter heeft ze op de langste afstand weinig te zoeken.

“Jammer dat Jorien niet meer meedeed, we hadden er op de 5000 meter toch nog een mooie strijd van kunnen maken”, liet De Jong bij de NOS weten. De vreugde over haar derde eindzege bij dit toernooi was er echter niet minder om. “Ik ben heel trots en blij dat ik het weer geflikt heb.”

De Jong verzekerde zich met haar Nederlandse titel van een startbewijs voor de EK allround half januari in Thialf.