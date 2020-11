Schaatsster De Jong troeft Ter Mors nipt af op 1500 meter

Antoinette de Jong heeft bij de NK allround in Thialf verrassend de 1500 meter op haar naam geschreven. De Friese schaatsster van Team Jumbo-Visma versloeg in de laatste rit klassementsleidster Jorien ter Mors met miniem verschil: 1.55,61 tegen 1.55,63. Melissa Wijfje reed de derde tijd: 1.56,30.

Voor Nederlands kampioene Ter Mors was de tweede plaats een teleurstelling. De drievoudig olympisch kampioene had op haar favoriete afstand haar voorsprong in het klassement aanzienlijk willen vergroten. De Jong bleek echter in staat om goed in haar spoor te blijven en met een prima slotronde van 31,3 seconden, tegen 31,6 voor Ter Mors, stelde ze de overwinning ternauwernood veilig.

In het klassement na drie afstanden moet De Jong als nummer 2 op de afsluitende 5000 meter 2,86 seconden goedmaken op Ter Mors. Wijfje staat als nummer 3 op bijna 8 seconden van de eerste plaats.