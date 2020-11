Tennisser Koolhof gaat voor dubbeltitel op ATP Finals

Tennisser Wesley Koolhof kan in Londen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de titel pakken op de ATP Finals. Het duo staat vanaf 16.30 uur op het hardcourt in de O2 Arena in de finale tegenover de Oostenrijker Jürgen Melzer en Edouard Roger-Vasselin uit Frankrijk. Koolhof en Mektic spelen voor het laatst samen.

De 31-jarige Gelderlander kreeg kort voor het eindejaarstoernooi van Mektic te horen dat de Kroaat in 2021 gaat spelen met zijn landgenoot Mate Pavic. Koolhof vond een nieuwe dubbelpartner in de 38-jarige Pool Lukasz Kubot. Koolhof en Mektic, die eerder dit jaar de finale van de US Open haalden, kunnen hun samenwerking afsluiten met winst van de ATP Finals.

De eindstrijd in het enkelspel gaat tussen Dominic Thiem en Daniil Medvedev. De Oostenrijkse winnaar van de US Open versloeg de Serviër Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, in de halve finales in een zenuwslopende partij. Medvedev rekende af met Rafael Nadal, de Spaanse nummer 2 van de wereld die nog altijd wacht op zijn eerste eindzege op de ATP Finals. Thiem en Medvedev wonnen de seizoensfinale ook nog nooit.