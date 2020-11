Titel in Moto2 voor Bastianini, Bendsneyder sluit af met punten

De Italiaanse motorcoureur Enea Bastianini heeft in de slotrace van het seizoen de wereldtitel in de Moto2 binnengehaald. De 22-jarige Kalex-coureur verdedigde op het circuit van Portimão met succes zijn leidende positie in het WK-klassement. Bo Bendsneyder sloot zijn laatste race in de Moto2 voor het team van Roelof Waninge af als dertiende, goed voor 3 WK-punten. De 21-jarige Rotterdammer reed dit seizoen 18 punten bij elkaar.

Vier coureurs konden nog wereldkampioen worden in de Moto2. Bastianini ging de slotrace in met 194 punten, gevolgd door de Brit Sam Lowes (180) en zijn landgenoten Luca Marini (176) en Marco Bezzecchi (171). De Italiaan had aan de vijfde plaats in Portugal genoeg om de titel binnen te halen, al moest hij daar wel hard voor werken.

De winst ging naar de Australiër Remy Gardner, die vanaf poleposition was vertrokken. Achter hem vond een fel gevecht plaats, met de wereldtitel als inzet. Marini eindigde als tweede, Lowes werd derde en Bezzecchi vierde. Bastianini kwam in het WK uit op 205 punten, Lowes en Marini op 196.

Bendsneyder kreeg complimenten van teammanager Jarno Janssen van NTS RW Racing GP. “Het was een zeer sterke race van Bo, en tekenend voor een goede slotfase van het seizoen. Het geeft voldoening dat we een seizoen, dat op alle fronten heftig en bepaald niet gemakkelijk is geweest, op zo’n positieve manier kunnen afsluiten.” De coureur viel door een crash van de Italianen Fabio di Giannantonio en Nicolò Bulega terug naar de 22e plaats, maar knokte zich terug.

“Na de eerste ronde dacht ik ‘daar gaat mijn top 10’, maar ik kon de knop omzetten en die frustratie gebruiken als motivatie om te knallen”, zei Bendsneyder. “Ik kon ze elke ronde inhalen, de jongens voor me. Het is over de hele linie een goed weekend geweest, net als de vorige weekenden. Ik ben blij met hoe we het seizoen hebben afgesloten. Dat geeft een goed gevoel.”