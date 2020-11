Van Gerwen laat acht matchdarts onbenut op Grand Slam of Darts

Het is Michael van Gerwen op de Grand Slam of Darts ondanks acht matchdarts niet gelukt zich te plaatsen voor de halve finales. Van Gerwen werd in Coventry in een zenuwslopende partij met 16-15 verslagen door de Australiër Simon Whitlock, die maar liefst 20 keer 180 gooide.

Van Gerwen stond in de hele partij geen enkele keer op achterstand. Hij stond met 12-9 en 15-13 voor. Er moesten 16 legs gewonnen worden.

“Ik ben doodziek. Dit mag gewoon niet misgaan. Ik was gewoon steady”, aldus Van Gerwen voor de camera van RTL7. “Als je zoveel wedstrijdpijlen mist, moet je gewoon je spullen pakken en weggaan. Ik baal als een stekker, want ik was hier gewoon de baas op het podium. Dit neem ik mezelf echt kwalijk.”

José Oliveira de Sousa uit Portugal, de Engelsman James Wade en de Belg Dimitri Van den Bergh plaatsten zich eerder voor de halve eindstrijd.