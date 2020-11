Coach ‘wereldkampioen’ Koolhof wil nu nummer 1 worden

De coach van tennisser Wesley Koolhof, Marco Kroes, wil in 2021 met zijn pupil een aanval doen op de nummer 1-positie op de wereldranglijst voor dubbelspelers. Die mijlpaal is na een onvergetelijke week op de ATP Finals, waar Koolhof met de Kroaat Nikola Mektic de titel pakte, een reële optie geworden. Al bijna drie jaar geleden voorspelde Kroes het huidige succes van Koolhof (31), inmiddels de nummer 5 van de wereld.

Als Kroes in januari 2018 voorafgaand aan de Australian Open gevraagd wordt naar de doelstellingen van Koolhof voor het seizoen, antwoordt hij dat plaatsing voor de ATP Finals het doel is. En meespelen om een titel op een grand slam. Het zijn ambitieuze doelen voor de tennisser die op dat moment 56e staat op de wereldranglijst.

“Ik heb altijd gezegd dat hij de beste dubbelaar ter wereld kan worden”, aldus Kroes bijna drie jaar later, na het succes van Koolhof in Londen. “En voor mij is hij momenteel ook de beste dubbelspeler ter wereld. Een coach moet geloven in zijn speler en dat doe ik ook heel erg. Het moest alleen een keer allemaal goed vallen en dat is op de ATP Finals gebeurd, op het WK. We zijn gewoon wereldkampioen, hè? Ik had mezelf voorgenomen geen emoties te laten zien, maar ik hield het ook niet meer. Ik brak ook. We hebben samen zoveel meegemaakt en afgelopen week was echt een rollercoaster.”

Voorafgaand aan de eerste training in Londen kwam de dubbelpartner van Koolhof met de mededeling dat hij voor volgend seizoen een nieuwe partner heeft gevonden. En dat terwijl de twee hadden afgesproken hun succesjaar in 2021 een vervolg te geven.

“Dat was niet leuk, maar we besloten direct om het uit te praten en door te schakelen”, aldus de coach. “Vanaf de eerste seconde hebben we gezegd: we gaan er geen woorden aan vuil maken en gaan er hier vol voor. Dat is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Nu beginnen we weer aan een nieuw hoofdstuk.”

Na een korte periode van rust begint over twee weken alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Veel tennissers gaan naar de Bahama’s of naar de Malediven, Wesley en ik blijven lekker thuis. Lekker thuis op de bank met de afstandsbediening in de hand, alles laten bezinken. We worden nu geleefd”, aldus Kroes.

“But we are still not done, we want to be number 1”, vervolgt de coach in het Engels. De koppositie is nu in handen van de Colombiaan Robert Farah, die op de ATP Finals niet in actie kwam. In verband met het ‘bevriezen’ van de ranking – in verband met het coronavirus – heeft Farah nog de punten achter zijn naam staan van Wimbledon en de US Open van 2019. Op de Australian Open kan Koolhof begin 2021 veel punten verdienen; dit jaar verloor hij al in de tweede ronde.