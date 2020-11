Europees wielerkampioen Nizzolo blijft waar hij zit

De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo blijft NTT trouw, nu die ploeg voor volgend jaar een nieuwe hoofdsponsor heeft gevonden. De Europees kampioen op de weg verlengde zijn contract tot eind 2021.

NTT verkeerde in financiƫle problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Met het Zwitserse bedrijf Assos, gespecialiseerd in wielerkleding, presenteerde teambaas Douglas Ryder vorige week een nieuwe geldschieter. Zijn ploeg gaat verder onder de naam Team Qhubeka Assos.

De 31-jarige Nizzolo veroverde eind augustus in een paar dagen tijd twee kampioenstruien. Hij werd eerst Italiaans kampioen en won vervolgens ook de wegwedstrijd bij de EK in Plouay. In de Tour de France stapte de sprinter al vroeg af vanwege knieklachten. Nizzolo won aan het begin van het jaar ritten in de Tour Down Under en Parijs-Nice. Hij mikt komend seizoen op succes in onder meer Milaan-Sanremo, de Giro en de Tour.

Team Qhubeka Assos wist eerder al Victor Campenaerts, Max Walscheid, Michael Gogl, Dylan Sunderland, Andreas Stokbro en Domenico Pozzovivo vast te leggen voor 2021.