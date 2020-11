Handbalsters starten EK in Deense stad Kolding

De Nederlandse handbalsters beginnen het EK volgende week in de Deense stad Kolding. Die havenstad op het schiereiland Jutland is ruim een week voor de start van het toernooi vastgelegd als tweede speellocatie, naast Herning. Denemarken zou het EK samen met Noorwegen organiseren, maar op last van de gezondheidsautoriteiten en de politiek trokken de Noren zich vorige week terug vanwege de aangescherpte coronaregels.

De Europese handbalfederatie EHF moest daardoor samen met Denemarken in allerijl op zoek naar een alternatief. Ze besloten het toernooi volledig op Deense bodem te spelen. Maandag gaf de regering in Denemarken daar groen licht voor.

De Nederlandse handbalsters zouden het toernooi aanvankelijk beginnen in de Noorse stad Trondheim, maar Oranje gaat nu naar Kolding. De wereldkampioen start het EK volgende week vrijdag tegen Servië.