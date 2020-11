Medvedev en Thiem willen in 2021 druk verder opvoeren

Daniil Medvedev en Dominic Thiem hopen Novak Djokovic en Rafael Nadal in 2021 af te kunnen lossen als de nummer 1 en 2 van de wereld. Op de ATP Finals zetten de twee tennissers alvast de eerste stap.

Voor de verandering was het eens niet Djokovic die heerste aan het einde van het tennisseizoen. Nee, de 24-jarige Medvedev bleef de hele maand november ongeslagen. Hij won het masterstoernooi van Parijs en pakte zonder nederlaag de titel op de afsluitende ATP Finals, waar hij Djokovic én Nadal wist te verslaan.

“Hopelijk kunnen we lang aan de top blijven en wellicht de andere generatie verdringen”, aldus Medvedev. “Dominic en ik zijn er hier beiden in geslaagd Rafa en Novak te verslaan, wat een geweldige prestatie is. We gaan elkaar zeker naar een hoger niveau tillen in onze loopbaan.”

Thiem is na Andy Murray pas de tweede speler die vijf keer heeft gewonnen van Djokovic, Nadal en Roger Federer. “Ik denk dat het heel belangrijk is voor de sport”, aldus Thiem. “Er komt een tijd dat zij er niet meer zijn. Het is onze uitdaging om de interesse van de mensen te behouden en wellicht hun verhaal voort te zetten.”

Medvedev en US Open-winnaar Thiem (27) vervulden een hoofdrol sinds de hervatting na de uitbraak van het coronavirus, al wist Nadal wel Roland Garros te winnen. Toch had Medvedev de hoop voor dit jaar al een beetje opgegeven, bekende hij.

“We waren op een punt in het jaar aangekomen dat we eigenlijk dachten; er wordt niet meer getennist in 2020. Ik herinner me dat er twee weken voor de US Open veel onzekerheid was en iedereen dacht dat het toernooi zou worden afgelast”, aldus de nummer 4 van de wereld. “Begin 2021 is spelen in Australië ook nog onzeker dus ik denk dat we blij mogen zijn dat we dit jaar hebben afgemaakt, al is het zonder publiek.”

Medvedev was de eerste Rus sinds Nikolaj Davydenko die het eindejaarstoernooi wist te winnen. In 2009 won Davydenko bij de eerste editie in Londen van Juan Martin Del Potro. Dit jaar werd er voor het laatst in de O2 Arena gespeeld. Het evenement verhuist naar Turijn.

“Ik zei voor het toernooi al dat het een prachtig verhaal zou zijn als de eerste en laatste winnaar hier in Londen Russisch zou zijn”, aldus Medvedev. “Je bent met die zege een inspiratie geweest voor veel kinderen, net als voor mij. Dat hoop ik ook te kunnen doen.”