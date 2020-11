NBA-kampioen LA Lakers haalt ‘beste reserve’ binnen

Los Angeles Lakers heeft zich versterkt met de Amerikaanse basketballer Montrezl Harrell, die afgelopen seizoen werd gekozen tot ‘Sixth Man’ van het jaar. Dat is de prijs voor de beste speler die vanaf de bank het veld in komt. Harrell speelde de afgelopen drie jaar voor de andere club uit Los Angeles, de Clippers.

De 26-jarige center kwam vorig seizoen elf keer tot een zogeheten double-double (twee keer in de dubbele cijfers) in wedstrijden waarin hij op de bank startte. LA Clippers eindigde in de reguliere competitie als tweede achter de Lakers. In de tweede ronde van de play-offs bleek Denver Nuggets te sterk.

De Lakers pakten onder aanvoering van LeBron James hun zeventiende NBA-titel. De club uit LA versterkte zich onlangs ook al met de Duitser Dennis Schröder, die in de verkiezing van ‘Sixth Man’ als tweede eindigde achter Harrell. Volgens Amerikaanse media staan de Lakers op het punt om ook de 35-jarige Spanjaard Marc Gasol binnen te halen. Zijn oudere broer Pau speelde eerder al bij de Lakers en pakte toen twee titels. Marc Gasol werd vorig jaar met Toronto Raptors kampioen van de NBA.