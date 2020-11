Tennisster Schuurs vindt in Melichar nieuwe dubbelpartner

In navolging van Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer heeft ook Demi Schuurs een nieuwe dubbelpartner gevonden. De dubbelspecialist vormt komend seizoen een koppel met de Amerikaanse Nicole Melichar (27), de nummer 11 van de wereld.

De 27-jarige Schuurs, zelf de mondiale nummer 12, speelde afgelopen jaar samen met de Tsjechische Kveta Peschke. Samen wonnen ze het grote WTA-toernooi van Cincinnati.

Schuurs, speelster van het Nederlands Fed Cup-team, heeft in haar carrière twaalf WTA-titels gewonnen. Op grandslamniveau is ze nog nooit voorbij de laatste acht gekomen. Melichar stond twee keer in de finale van een grand slam; in 2018 op Wimbledon en dit jaar op de US Open.