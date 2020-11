Turncommentator Van Zetten stopt per direct bij NOS Sport

Hans van Zetten (72) neemt per direct afscheid als turncommentator bij NOS Sport. Dat heeft de omroep bekendgemaakt.

Aanleiding voor dat besluit is de ophef die ontstond na publicaties over zijn rol in een turnzaak uit 2011, waarbij ook turnsters van Pro Patria waren betrokken. Van Zetten is erelid van deze Zoetermeerse turnvereniging en bemoeide zich destijds met de kwestie. Uit recente publicaties bleek dat hij zich daarbij ongepast en kwetsend had uitgelaten over de jonge turnsters.

Voor de NOS waren die uitlatingen aanleiding om met Van Zetten aan tafel te gaan. In dat gesprek kondigde Van Zetten aan te stoppen als freelance-commentator. “Het is verstandig dat Hans de conclusie trekt om te stoppen en ons niet met deze kwestie te belasten”, zegt Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport. “Anno 2020 zitten we nog volop in de onthullingen over misstanden in de turnwereld. Daar moet een NOS-commentator onbevangen en met respect over kunnen spreken en oordelen. En dus is dit een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt.”