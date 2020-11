Hassan bij vijf kanshebsters op mondiale atletiekprijs

Sifan Hassan behoort tot de vijf kanshebsters die kunnen worden gekozen tot beste atlete van de wereld van 2020. Hassan prijkt voor het tweede jaar op rij op de shortlist, die volgde nadat eerder tien namen bekend waren gemaakt door wereldatletiekbond World Athletics. Daar hoorde Femke Bol ook bij. De jonge hordeloopster beleefde dit jaar haar internationale doorbraak, maar moet nog even geduld hebben.

Hassan (27) heeft concurrentie van de Ethiopische Letesenbet Gidey, de Keniaanse Peres Jepchirchir, de Venezolaanse Yulimar Rojas en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah. Op zaterdag 5 december worden op het virtuele gala van World Athletics de winnaars gehuldigd, bij de mannen en de vrouwen. Die bijeenkomst is via sociale media te volgen.

Hassan, de tweevoudig wereldkampioene van Doha 2019, verpulverde begin september in Brussel het werelduurrecord en bracht het op 18,930 kilometer. Ze liep enkele weken later in Hengelo ook een Europees record op de 10.000 meter. Haar 29.36,67 is de vierde tijd ooit gelopen. Vorig jaar zag ze de prijs gaan naar de Amerikaanse hordeloopster Dalilah Muhammad.