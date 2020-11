Loslopende hond breekt Franse wielrenner Cherel op

De Franse wielrenner Mikaël Cherel heeft meerdere breuken opgelopen bij een valpartij die veroorzaakt werd door een loslopende hond. Dat liet zijn ploeg AG2R-La Mondiale weten.

Cherel kwam op training in het Zuid-Franse Cagnes-sur-Mer ongelukkig ten val en liep een gebroken sleutelbeen op en meerdere breuken in de zij. Bij de Fransman werd ook een klaplong vastgesteld, waardoor hij de nacht van dinsdag op woensdag in het ziekenhuis moet doorbrengen ter observatie.

Het is nog niet duidelijk hoe lang hij aan de kant staat. In juli tekende de 34-jarige Cherel bij AG2R-La Mondiale voor 2 jaar bij. Hij finishte afgelopen seizoen als 26e tijdens de Tour de France, in 2015 eindigde hij als 18e.